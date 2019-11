Benevento, Inzaghi: "Questa partita deve restarci nel cuore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Ottochannel al termine di Benevento-Crotone, il tecnico sannita Filippo Inzaghi ha così commentato il successo per 2-0 dei suoi: "Oggi sono molto felice, perché non era facile perdere tre centrali e vedere quello che la squadra ha fatto. Mi hanno lasciato senza parole, sono un gruppo straordinario. Gyamfi è l'emblema di questo Benevento, perché se ti alleni per 3 mesi senza batter ciglio non puoi far altro che ricevere certe soddisfazioni - ammette il mister ex Milan, come riportato da Ottopagine -. La partita di oggi deve rimanerci nel cuore, abbiamo sofferto poco e nulla e potevamo chiuderla con un risultato più largo. Andiamo avanti così".