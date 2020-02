Benevento, Inzaghi: "Rinnovo? Spero l'anno prossimo di essere in A. Ora testa allo Spezia"

Vigilia di gara in casa Benevento, con il club che domani affronterà lo Spezia. Come riferisce ottopagine.it, consueta conferenza stampa di mister Filippo Inzaghi, che prima di parlare del match ha parlato del rinnovo, annunciato quest'oggi dal presidente Oreste Vigorito : "Ringrazio la società. Benevento mi voleva da tre anni, forse ho tardato già troppo per arrivarci. Al di là della stima del direttore Foggia, ho trovato una totale fiducia in me e nel mio staff. Per me queste sono cose fondamentali. Ci sono due aneddoti molto importanti: in ritiro ho trovato il presidente che mi ha ringraziato per come stavamo lavorando. E' una cosa che non mi era mai successa. Quella per me è stata la svolta, ci ha fatti sentire importanti per la passione che ci mettevamo. Il secondo è che questo rinnovo è stato fatto a ottobre, quando non eravamo in lotta per il primo posto. Ci ha dato grande carica che poi abbiamo trasmesso alla squadra. Resterò qui, speriamo in una categoria che tutti sogniamo. Cercheremo di ottenerla il prima possibile. Non mi pongo mai limiti e anche la squadra e l'ambiente devono fare lo stesso. Da allenatore ho vinto già qualcosa, ma farlo in questo modo è un qualcosa di esaltante che probabilmente non mi succederà più”.

Ma è tempo di pensare allo Spezia: “In questo momento penso solo a questa partita. Tello è stato molto sfortunato. Non è niente di grave, ma gli farà perdere un'altra settimana. Tuia e Kragl stanno bene, se non giocheranno domani probabilmente lo faranno martedì. Barba ha qualche linea di febbre, vediamo come sta domani mattina. Giocheranno i migliori contro una squadra in forma, sarà una bella partita. Lo Spezia ha una rosa importante come la nostra. Trovarsi a diciannove punti di vantaggio fa un po' specie, quindi cercheremo di allungare ulteriormente per mettere un bel mattone sul campionato. Sappiamo la nostra forza, veniamo da un momento positivo. Conosciamo la difficoltà, ma l'avranno anche loro. E' un match che si presenta da sola, dobbiamo cercare di fare una grande gara e di dare continuità alla partita di Chiavari. Sarà una prova ulteriore. Personalmente sono fiducioso di vedere la squadra che ha tanta voglia di giocare una grande gara".