Benevento, Inzaghi: "Siamo un gruppo forte. Spezia? Vorrà riscattarsi"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Spezia, un club che vive un momento di difficoltà: “A Spezia ci mancheranno uomini del calibro di Volta, Schiattarella e Sau, ma di questo nessuno se ne accorge perché il gruppo è forte, dedito al sacrificio e tecnicamente valido. Affronteremo una squadra che avrà voglia di riscatto e che alla fine disputerà i play off, ne sono certo, perché sono forti. Per noi la sosta arriva nel momento giusto, tirare il fiato può far bene, ma sabato non ci sarà bisogno di cambi a livello fisico, giocherà chi starà meglio e lo deciderò soloa ridosso della partita.- continua Inzaghi come riporta Beneventocalcio.it - Fischi dopo l’Entella? Penso che fossero diretti all’arbitro non a noi, abbiamo giocato un’ottima gara e dobbiamo continuare così. Non cadiamo nell’arrendevolezza e non facciamoci male da soli”.