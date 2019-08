© foto di Giacomo Morini

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha presentato così la sfida contro il Monza in Coppa Italia dopo il successo in amichevole sul Castrovillari: "Quella brianzola è una squadra che con la Lega Pro non c'entra nulla. Brocchi è un tecnico preparato e sarà un piacere ritrovarlo insieme al presidente Berlusconi e Galliani, con i quali ho condiviso gioie immense. Dobbiamo affrontare questa sfida nel modo giusto, perché sarebbe importante affrontare la Fiorentina al terzo turno", riporta OttoPagine.