Benevento, Inzaghi: "Vincere a Cittadella è un segnale importante"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, si è così espresso al termine del match vinto per 2-1 al "Tombolato" contro il Cittadella: "Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni clamorose con Sau e una con Coda: in undici contro undici meritavamo di andare in vantaggio, abbiamo fatto una buonissima partita. Con l'uomo in più, all'inizio siamo stati precipitosi ma poi ci siamo rimessi a giocare. Montipò è stato impegnato poco, questa è una vittoria importante perché i tre punti valgono il triplo dato che il Pordenone ora è a -15. Maggio ha un fisico incredibile perché si cura col mangiare, si allena ai 2500 km/h e si tiene col mangiare: si merita tutti gli elogi possibili. Oggi volevo dare possibilità a Insigne perché si meritava di giocare titolare, ha fatto un'ottima partita e avrebbe meritato il gol. Improta, Kragl e Moncini sono entrati con lo spirito giusto: questa è la testimonianza della forza di una grande squadra. Vincere su questo campo è un segnale molto importante".