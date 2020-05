Benevento, Inzaghi: "Vogliamo prenderci tutti i record possibili. Llorente? Ora penso ai miei"

Ospite di Ottogol il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato del ritorno in campo per gli allenamenti e del futuro soffermandosi anche sui primi rumors di mercato: “Sembrava il primo giorni di scuola, tutti avevano una voglia incredibile di ricominciare e sono stato felice di averli visti correre. Questo è un messaggio di speranza perché la vita sta ripartendo e noi dobbiamo cercare di finire il campionato. Non capisco perché il calcio non debba ripartire come tutte le altre aziende e le parole di Gastaldello mi hanno sorpreso. E poi se in campo sono tutti negativi non penso che ci si possa contagiare anche se il calcio è uno sport di contatto. Record? Abbiamo voglia di prenderci tutti i record possibili e abbiamo tanti obiettivi. La rosa è lunga e credo che sia addirittura una fortuna giocare ogni tre giorni così avrò modo di sfruttare tutti anche per via delle cinque sostituzioni. - continua Inzaghi – A Benevento ho a disposizione tutto quello che un allenatore può desiderare, sono consapevole che in Serie A ci saranno momenti difficili, ma in questo contesto li affronteremo al meglio, non mi preoccupa nulla. Llorente? Conosciamo bene questo calciatore e le sue qualità, ma in questo momento preferisco pensare ai miei attaccanti che mi sono mancati molto”