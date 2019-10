Benevento, ipotesi rinnovo di contratto per Massimo Volta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sosta di campionato per il Benevento utile per ricaricare le pile dopo la prima mandata di impegni, ma anche per lavorare sul fronte dei rinnovi di contratto. Sotto questo aspetto, secondo quanto riportato da Il Sannio, il club giallorosso starebbe valutando l'ipotesi di prolungamento per Massimo Volta, difensore in scadenza nel prossimo giugno.