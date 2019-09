© foto di Federico Gaetano

Oliver Kragl, esterno del Benevento in gol contro il Pordenone, al termine del match finito 1-1 alla Dacia Arena ha parlato così a DAZN: "Sono triste di non aver vinto. Potevamo farlo, quindi sono triste. Io sto bene a Benevento e aspetto il momento giusto. Il mister oggi mi ha dato fiducia e sono felice del gol, ma lo sarei stato di più se avessimo vinto. Il mio sinistro? Ce l'ho così da tutta la vita, in allenamento cerco sempre di migliorarlo. La Serie B? Diventa un campionato difficile ma a me non interessano le altre squadre. A fine campionato vogliamo stare sopra a tutte le altre. Adesso cerchiamo di vincere la prossima in casa, così sarà stato importante non perdere oggi. Con il Pordenone è stata una partita fisica, ma in B ce ne sono tante di partite così. Noi dobbiamo pensare a fare un gol in più dell'avversario. Io invece non importa dove gioco: l'importante è giocare".