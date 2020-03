Benevento, Kragl: "Non possono annullare il campionato, diventerebbe uno scandalo"

vedi letture

L’emergenza legata al coronavirus ha fermato l’Italia e, inevitabilmente, anche il mondo del calcio. I calciatori giallorossi sono rinchiusi in casa, in attesa di tornare in campo per riprendere i tanto attesi allenamenti. Tra questi c’è, ovviamente, Oliver Kragl, che ha fatto il punto a ottopagine.it: “Faccio ciò che posso tra le mura domestiche. Fortunatamente ho una terrazza piuttosto ampia e lì gioco con i cani. Addirittura sono riuscito a costruire una corda per guidarli. Gioco molto alla play station, ma ormai è passata anche la voglia. Con mia moglie faccio un po' di sport. Seguiamo dei corsi su internet, giusto per stare in movimento. Purtroppo questa emergenza è molto grave per la velocità del suo sviluppo. Ci sono sempre più casi positivi. Dobbiamo solo sperare che termini il prima possibile. E’ tutto molto triste, ma possiamo uscirne. La situazione è complicata anche in Germania, anche se non è ancora arrivata a questo punto. Sono state chiuse le scuole e le fabbriche, si stanno prendendo le misure necessarie per contenere l’emergenza. La mia famiglia, fortunatamente, sta bene”.

Il contatto con il club è comunque costante: “Ci sentiamo ogni giorno. Purtroppo la società ha le mani legate perché ciò che sta accadendo è più grande di tutti noi. Che dire, dobbiamo solo aspettare. Noi calciatori abbiamo tanta voglia di tornare ad allenarci. Abbiamo un gruppo di squadra, scriviamo e facciamo tanti scherzi”.

Si parla tanto delle varie ipotesi sulla chiusura dei campionati. Su questo Kragl è categorico: “Ogni giorno ne esce fuori una diversa. Non possono annullare questo campionato, diventerebbe uno scandalo incredibile. Bisogna andare avanti. Siamo abituati a giocare i turni infrasettimanali, quindi da parte nostra cambia davvero poco. L’importante è che si concluda la stagione perché meritiamo di andare in serie A. E’ chiaro però che dobbiamo sperare anche che questo virus venga debellato, altrimenti ogni discorso sarebbe inutile”.