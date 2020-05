Benevento, Kragl: "Pronto a lasciare il calcio se non dovessero darci la promozione"

Come riferisce ottopagine.it, nel corso della diretta #CasaBenevento, in onda sul canale Instagram di Ottochannel, è intervenuto l'esterno offensivo del Benevento Oliver Kragl: "Al momento non sappiamo ancora nulla, spero che torneremo presto a lavorare sul campo. Oggi ho fatto degli esami e sono in attesa dell'esito. Ho tanta voglia di stare qui a lungo. Mi trovo molto bene in città, non mi manca nulla. In estate ho scelto subito Benevento tra tante squadre, anche grazie al mister che mi cercava già dai tempi del Bologna. Il mio desiderio è quello di giocare in Serie A con questa maglia, poi è chiaro che nel calcio tutto può succedere. Sarebbe giusto confermare gran parte di questa rosa perché sono certo che potrà dire la sua anche nel massimo campionato. Qualche settimana fa ho detto che sarei pronto a lasciare il calcio se non dovessero darci la promozione: è un concetto che confermo pienamente. Sarebbe uno scandalo. Mi auguro di vincere il campionato sul campo e di festeggiare con tutti i tifosi un traguardo ampiamente meritato. Il nostro segreto? E' il mister. Il suo lavoro, unito a quello dello staff, ci hanno permesso di dare vita a un campionato straordinario".