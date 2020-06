Benevento, l'appello di Vigorito: "Tifosi non venite allo stadio. Festeggeremo più avanti"

“Stasera non venite allo stadio, dimostriamo responsabilità. Vi prometto che i festeggiamenti sono solo rimandati perché, appena possibile, ci rifaremo in una paretita aperta a tutti”. Con queste parole il presidente del Benevento Oreste Vigorito, all'uscita dall'incontro in Prefettura, ha voluto lanciare un appello ai tifosi giallorossi in vista della probabile festa promozione della squadra sannita dopo la gara di questa sera contro la Juve Stabia.