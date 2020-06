Benevento, la politica locale a sostegno di Vigorito: "Va tutelato il merito sportivo"

Si saprà a breve quello che succederà nel corso del Consiglio Federale, ma intanto, in merito alla proposta della Lega A che vorrebbe il blocco delle retrocessioni (con conseguenti ripercussioni sul campionato di B), è intervenuta anche la politica locale di Benevento, a sostegno del club cittadino di patron Oreste Vigorito, a un passo dalla promozione.

Come riferisce Il Mattino - edizione Benevento, il sindaco Clemente Mastella è tornato sull'argomento: "Chi in Consiglio Federale è in conflitto di interesse si astenga dal votare. La Procura Federale e la Procura di Roma avviino un’attività investigativa sull’ipotesi che ci sarebbero due squadre di A che starebbero coprendo delle positività in attesa di denunciarle al momento giusto e bloccare il campionato". Gli hanno poi fatto eco Luca Ricciardi, coordinatore provinciale della Lega Salvini Premier, e Pasquale Fiore, vice coordinatore cittadino, dopo una riunione svoltasi con il senatore Claudio Barbaro, presidente dell’Asi: "Il merito sportivo va tutelato e quanto guadagnato sul campo non può essere cancellato con un colpo di spugna. Benevento sta conquistando la promozione e tutte le ipotesi, fantasiose e figlie di interessi, che con lo sport hanno poco a che fare, devono essere rispedite al mittente e su questo la Lega vigilerà affinché gli organi competenti, nel rispetto dell’autonomia, non violino norme di interesse pubblico anche per la tutela dei tanti tifosi che stanno seguendo con passione le sorti di una stagione storica per il sodalizio giallorosso".