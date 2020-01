© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ritiro invernale per il Benevento, che inizia a preparare la ripresa del campionato: Serie B che vede i sanniti al comando della classifica, e sempre più in ottica Serie A. Presso le strutture del Park Hotel Mancini di Roma, gli uomini di Filippo Inzaghi inizieranno ad allenarsi in vista del match casalingo contro il Pisa, che tra i protagonisti potrebbe vedere, subito titolare, il neo acquisto Gabriele Moncini.

Out il difensore Luca Antei, infortunatosi nella gara contro l'Ascoli: il giocatore sarà operato giovedì 17, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.