Benevento-Lecce, le formazioni: out la Mantia. Tridente per Bucchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Benevento Cristian Bucchi opta per il tridente con Insigne e Improta ai fianchi di Coda per la prima di campionato in Serie B. In mezzo al campo i nuovi Tello e Nocerino affiancano Viola, mentre in difesa c'è spazio per Maggio, subito capitano, e Volta. Il Lecce di Fabio Liverani risponde con Pettinari unica punta, out La Mantia, supportato da Falco e Mancosu. In difesa spazio al grande ex di turno: Fabio Lucino, capitano del Benvento fino allo scorso anno. Queste le formazioni ufficiali:

Benevento (4-3-3): Puggioni; Maggio, Costa, Volta, Di Chiara; Nocerino, Viola, Tello; Insigne, Coda, Improta. A disposizione: Montipò, Gori, Sparandeo, Letizia, Del Pinto, Tuia, Buonaiuto, Gyamfi, Bandinelli, Ricci, Asencio. Allenatore: Bucchi



Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Fiamozzi, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Scavone, Arrigoni; Falco, Mancosu; Pettinari. A disposizione: Bleve, Cosenza, Chiricò, Lepore, Torromino, Haye, Marino, Dubickas, La Mantia, Tabanelli, Venuti, Armellino. Allenatore: Liverani