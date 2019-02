Gaetano Letizia

© foto di Federico Gaetano

Al termine del derby tra Salernitana e Benevento, terminato 1-0 in favore dei sanniti, è intervenuto ai microfoni di Dazn il capitano giallorosso Gaetano Letizia: "Noi guardiamo partita dopo partita, sperando di fare più punti possibili. Alla fine tireremo le somme. Il tecnico mi fa stare sempre attento richiamandomi continuamente. Faccio i complimenti a tutti i miei compagni, abbiamo portato a casa il derby che non è una partita qualunque. Caldirola e Crisetig? Hanno trovato un grande gruppo, li abbiamo accolti benissimo. Coda? Anch'io l'ho richiamato sull'errore, ma non fa niente è sempre ungrandissimo bomber. Faccio i complimenti alla tifoseria che è venuta numerosa questa sera".