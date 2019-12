© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Benevento Gaetano Letizia ha commentato ai microfoni di Offside il successo sul campo del Livorno: "Abbiamo chiuso il girone d'andata da campioni d'inverno - riporta ottopagine.it. Complimenti alla squadra e a tutto lo staff. Stavamo un po' soffrendo e per fortuna ho segnato il secondo gol che ha chiuso l'incontro. In questa categoria non puoi mai abbassare la guardia se vuoi andare avanti. Dovevamo raddoppiare prima, altrimenti rischi di subire gol e poi diventa dura ribaltarla".