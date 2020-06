Benevento, Letizia: "Inzaghi vuole tutti i record possibili oltre alla promozione in A"

Ospite delle frequenze di Radio KissKiss Gaetano Letizia, terzino del Benevento, ha parlato della prossima ripresa del campionato di Serie B con la compagine di Filippo Inzaghi ad un passo dalla promozione in Serie A: “Una gioia riprendere gli allenamenti, il campo ci mancava molto. Il mister ci sta mettendo sotto perché vuole conquistare tutti i record possibili. Il mister già dal ritiro parlava della promozione in A, ora con tutti questi punti di vantaggio abbiamo tempo e modo per prepararci come si deve al ritorno in massima serie, che è ben altra cosa rispetto alla serie B. Qualcuno di noi già l’ha fatta e altri come me l’hanno intravista. Ora vogliamo tornare in serie A per rimanerci”.