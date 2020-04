Benevento, Maggio: "Chiediamo al Governo di farci riprendere gli allenamenti e le partite"

Sul suo profilo Instagram, il capitano del Benevento Christian Maggio ha lanciato un appello per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo la possibile ripartenza del calcio: "L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e far capire che dobbiamo iniziare a convivere con il virus.

Noi vogliamo tornare in campo, siamo professionisti e viviamo per questo… regalare ai nostri tifosi la gioia di partecipare, emozionarsi per la nostra maglia, maglia che qualcuno vuole toglierci per qualche gioco politico oscuro.

Noi ci siamo e vogliamo attivamente partecipare alla riapertura del nostro Paese, come tutti i lavoratori che nei prossimi giorni torneranno nel proprio posto di lavoro, non vogliamo sentirci diversi da chi è chiamato a tornare nelle fabbriche, negli uffici, nelle aziende anche correndo dei rischi.

Vogliamo tornare ad essere il popolo che emoziona il Paese, vogliamo contribuire al ritorno verso la normalità… questo siamo chiamati a fare e questo vogliamo fare.

Chiediamo tutti insieme e aiutateci anche voi a chiedere al Governo di farci riprendere gli allenamenti e poi tornare a giocare".