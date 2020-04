Benevento, Maggio: "Il Vicenza? Da calciatore, allenatore o dirigente mi piacerebbe tornarci"

vedi letture

Christian Maggio, capitano del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TrivenetoGoal.it in merito ad un suo possibile ritorno al Vicenza, club che lo ha lanciato nel calcio professionistico all’inizio della sua carriera: “Al momento sono contento al Benevento e il mio obiettivo è tornare in Serie A, però le porte di Vicenza per me sono sempre aperte e, o da giocatore, o da allenatore o da dirigente, mi piacerebbe affrontare quest’esperienza”