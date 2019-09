Benevento, Maggio: "Noi e il mister vogliamo toglierci soddisfazioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terzino del Benevento Christian Maggio ha parlato a Sky Sport del compleanno del club sannita che cade oggi “90 anni sono tantissimi vogliamo festeggiare nel miglior modo possibile e sono felice di essere qui stasera coi nostri tifosi. Inzaghi? Lo conosco da tanto tempo, era un giocatore fantastico e ora ha intrapreso questa nuova strada. Si sta comportando bene, vuole riscattarsi dopo la scorsa stagione e ci sta dando le giuste indicazioni per fare bene. Il gruppo è quello dello scorso anno, ma l’aria è cambiata perché il mister vuole fare le cose a modo per toglierci delle soddisfazioni. La società è importante e sana, non manca nulla e non è semplice trovarla al giorno d’oggi specialmente in Serie B. Nel gruppo c’è un bel mix che vuole dimostrare il proprio valore a prescindere dalla carta d’identità. La Serie B è un campionato difficile bisogna sempre restare sul pezzo e cercheremo già da quest’anno di raggiungere un obiettivo importante”.

Sta pensando a cosa fare una volta una volta smesso con il calcio giocato?

“Non sto pensando a cosa fare dopo aver smesso, voglio ancora giocare a calcio e poi quando sarà prenderò un anno sabbatico per decidere cosa fare. Ogni tanto ci penso, ma il mio obiettivo è fare bene con il Benevento con cui ho un altro anno di contratto”.

Può essere l’anno giusto per il Napoli?

“Tante volte mi chiedono se è l’annata giusta, ci sono tanti fattori che si devono concatenare. Non è facile perché la Juve ha fatto ancora una volta un mercato importantissimo, ma non è sempre detto che possa bastare. Il Napoli ha un gruppo forte, ha qualità e deve solo pensare a lavorare sodo e registrare qualcosa in fase difensiva. Sono certo che ci riuscirà perché ha un ottimo tecnico a guidarlo. Solo così si potrà inseguire questo obiettivo che è lo Scudetto”.