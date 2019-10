© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del Benevento Christian Maggio ha commentato il pesante tonfo in casa del Pescara: "Non è andata come volevamo. Dobbiamo analizzare bene quanto fatto, ma purtroppo questa è la serie B - evidenzia Ottopagine.it - dove non puoi mollare niente soprattutto dal punto di vista della mentalità. Quando hai dei cali del genere rischi grosso, il 4-0 è un risultato pesante. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, cerchiamo di andare avanti e pensiamo alla gara con la Cremonese che sarà molto importante per riscattarci".