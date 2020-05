Benevento, Maggio: "Non vogliamo neanche pensare all'annullamento del campionato"

vedi letture

Il difensore del Benevento Christian Maggio ha parlato all'edizione odierna del Corriere dello Sport della ripresa del campionato: "Riprendere per tanti è un fatto positivo, per altri meno. Ogni cosa però va fatta con la testa giusta, per questo dico che è meglio lasciar lavorare chi è preposto a queste cose. Noi non vogliamo neanche pensare all'annullamento di questo campionato, sarebbe un rammarico incredibile per le tante persone che hanno lavorato a questo progetto e soprattutto per il presidente che ha fatto investimenti importanti. Veder svanire questo sogno sarebbe tremendo".