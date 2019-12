Benevento, Maggio: "Organizzazione e modulo, i nostri segreti per la A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il terzino e capitano del Benevento Christian Maggio ha parlato della grande cavalcata verso la Serie A del club sannita: “Il segreto è l’organizzazione, prendiamo pochi gol perché anche gli attaccanti sono i primi difensori, il primo a sacrificarsi è Coda. Il nostro modulo esalta le caratteristiche dei singoli, tutti possono segnare grazie al vantaggio di avere una solidità difensiva. Siamo abituati a cambiare spesso, specie nel secondo tempo. Io per esempio potrei fare anche l’esterno di centrocampo nel 3-5-2, come con Napoli e Sampdoria. È più faticoso, perché devi coprire tutta la fascia e allora ero giovane. - continua Maggio – Non mi aspettato di giocare a questo livello, lo scorso anno sono ripartito dalla B e non era facile, ma ora ho trovato la mentalità giusta”.

Spazio poi ad alcuni paragoni fra Benevento e Napoli a partire da quello fra i fratelli Insigne – Lorenzo e Roberto – con cui ha giocato: “Lorenzo ha più esperienza ed èpiù forte fisicamente e poi hanno caratteristiche diverse. Il nostro Insigne è più trequartista rispetto al fratello che è più ala”. Ma anche le differenze fra i due presidenti: “Sono agli opposti: De Laurentiis è più imprenditore, il nostro presidente è come un padre che ti dà sempre un consiglio nei momenti più difficili”.