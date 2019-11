Benevento, Maggio: "Portato a casa un punto importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Ottochannel, il difensore del Benevento Christian Maggio ha commentato il pareggio contro la Juve Stabia: "Abbiamo portato a casa un punto importante. I derby sono sempre particolari, soprattutto su un campo ostico come quello di Castellammare. Abbiamo fatto un primo tempo tra alti e bassi, nella ripresa siamo riusciti a riagguantare un risultato che forse è un po' stretto, ma il pareggio va sempre bene. Dispiace per l'espulsione di Caldirola perché è arrivata nel nostro momento migliore - evidenzia Ottopagine.it -. L'andamento in trasferta? Lontano dalle mura amiche abbiamo un cammino diverso. Non è facile vincere sempre perché troviamo delle squadre che contro di noi danno il massimo. Dobbiamo essere bravi a gestire meglio l'incontro. Oggi siamo riusciti a creare delle occasioni, ma senza gonfiare la rete".