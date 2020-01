Benevento, Maggio: "Punto guadagnato, vincendo avremmo allungato"

© foto di Andrea Rosito

Christian Maggio, capitano del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato per 1-1 contro il Pisa: "Peccato per il gol sprecato nel finale perché potevamo portare a casa un'altra vittoria. Dobbiamo avere già la mentalità giusta per fare bene contro il Cittadella. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, è un punto guadagnato anche se abbiamo avuto diverse chance per fare gol. Noi guardiamo la nostra strada, vincendo oggi avremmo allungato ancora di più: l'importante è non aver perso, in settimana conta molto lavorare con tranquillità e serenità. Il vantaggio sul Pordenone è ampio, ma non guardiamo a questo".