Benevento, Maggio: "Vittoria che ci serviva come il pane"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano del Benevento Christian Maggio ha commentato ai microfoni di Off Side il successo contro il Cosenza: "E' stata una partita sporca, sapevamo che non sarebbe stata facile. Dopo tanto tempo abbiamo giocato alle tre del pomeriggio con un grande caldo che non ci ha aiutato molto - riporta Ottopagine.it -. La serie B è questa, con tante gare difficili nelle quali non ti lasciano esprimere al meglio. Sarà importante continuare così e sfruttare al meglio le occasioni che ci capitano. Conosco il potenziale di questa squadra, se qualche volta non ci esprimiamo al meglio la giocata riusciamo sempre a trovarla. Se continuiamo a lavorare in questo modo possiamo fare molto bene. Conoscevamo le nostre difficoltà: non riuscivamo ad arrivare sulle seconde palle ed era sempre una rincorsa. Abbiamo sistemato nella ripresa questo aspetto, però è venuta fuori anche la qualità e la voglia di portare a casa un risultato che per noi è come il pane".