Benevento, Maggio: "Vittoria per il morale ma conquistato niente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Benevento Christian Maggio ha parlato ai microfoni di Ottochannel dopo il successo di Livorno: "Non abbiamo ancora conquistato niente - riporta ottopagine.it. Questi risultati ci aiutano dal punto di vista morale, ci fanno andare avanti con la voglia giusta. Non guardiamo la classifica, ma andiamo avanti per la nostra strada. Sono contento per Letizia che ha segnato; è un ragazzo che spende tanto ed è giusto che viva queste soddisfazioni".