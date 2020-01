Benevento, Maggio: "Vittoria sofferta, il girone di ritorno sarà difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Ottochannel dopo il successo in quel di Cittadella, il difensore del Benevento Christian Maggio ha dichiarato: "La voglia per questo sport non finisce mai. Mi alleno sempre al massimo in modo da tenermi in forma. Solo così si possono raggiungere obiettivi importanti. Siamo contenti, è arrivata una vittoria sofferta. Questo è l’importante. Con l'espulsione di Adorni si sono chiusi molto. In certe circostanze non riuscivamo a impostare il nostro gioco, ma è anche normale così perché non è facile imporsi su questo campo. L’importante era vincere, ora pensiamo alla prossima - riporta ottopagine.it -. Ogni partita ha una storia a sé. Il girone di ritorno sarà difficile perché le avversarie sanno come giochiamo. I punti fatti all’andata ci permettono di lavorare bene. Il Cittadella oggi giocava molte palle lunghe e molte volte non riuscivamo a ripartire con le nostre giocate. E’ stata sofferta, ma alla fine contano i tre punti".