© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Benevento Nicolò Manfredini ha commentato il successo contro il Cosenza: "Non potevo chiedere un esordio migliore. Non giocavo da più di un anno, quindi per me è stata una doppia soddisfazione. Il boato della gente al gol di Armenteros è stato emozionante, spero che possa gioire in questo modo anche nelle prossime partite - evidenzia Ottopagine.it -. Il pubblico di Benevento è bellissimo, sono molto felice. Non era facile, sapevamo che la gara sarebbe stata decisa da un episodio, i tifosi ci hanno aiutato a portare a casa i tre punti. Quando ho saputo di dover giocare? Soltanto all'ultimo momento perché il mister doveva valutare la situazione. Non è mai semplice stare in panchina, ma è chiaro che se lavori sempre al meglio in settimana prima o poi i risultati arrivano".