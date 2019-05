Benevento, modulo confermato: domani Insigne al posto di Armenteros

© foto di PhotoViews

Ultime di formazione legate al Benevento che, domani sera al Vigorito, si gioca l'accesso alla finale playoff contro il Cittadella dopo la vittoria per 2-1 conquistata nel match d'andata. Mister Bucchi può tirare un sospiro di sollievo, perché Armenteros se la cava con una giornata di squalifica e sarà quindi disponibile anche per l'eventuale partita d'andata, nel caso in cui i sanniti approdassero in finale.

Roberto Insigne la prima scelta. L'allenatore sta valutando come sostituire il calciatore squalificato e Insigne, dopo l'ingresso decisivo al Tombolato, è il candidato numero uno per il ruolo di seconda punta accanto a Coda. Bucchi, intanto, non non intende derogare al collaudato 4-3-1-2, si profila dunque una riconferma di Ricci da trequartista dietro il tandem Coda-Insigne.