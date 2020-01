© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo attaccante del Benevento Gabriele Moncini ai microfoni di Ottochannel ha parlato della sfida contro il Cittadella, club in cui ha giocato nella passata stagione mettendosi in mostra come uno dei migliori attaccanti della cadetteria: “Sono un ragazzo molto istintivo, ma se dovessi segnare cercherei di non esultare per rispetto alla mia ex squadra. Quello del Tombolato è un campo difficile, sarà una partita tosta. - continua Moncini - Il Cittadella è un’isola felice del nostro calcio, una società diversa da tutte le altre. E poi la squadra si conosce da anni ed è quella la sua forza. Sono certo che partiranno subito forti e toccherà a noi riuscire a contenerli fin da subito”.