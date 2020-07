Benevento, Moncini: "Dovevamo sfruttare meglio le occasioni, lavoriamo per la Serie A"

Le dichiarazioni di Moncini dopo Benevento-Chievo 0-1.

Cade il Benevento tra le mura amiche, dopo un intero campionato da imbattuto al Ciro Vigorito. Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Chievo, ha parlato l'attaccante giallorosso Gabriele Moncini. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Ottopagine.it: "Dispiace molto perché eravamo imbattuti. Non siamo partiti benissimo, ma ce l'abbiamo messa tutta fino al novantesimo per evitare la sconfitta. Ci è mancata la finalizzazione, ho avuto un paio di occasioni importanti. Dovevamo sfruttare al meglio le occasioni. Ora pensiamo all'Ascoli: sarà una partita vera. Cercheremo di conquistare i tre punti perché c'è un record da raggiungere. A Cittadella mi veniva chiesto di dare profondità alla manovra. Quest'anno abbiamo iniziato un percorso di lavoro in vista della Serie A. Il mister vuole che giochi la palla, preparando l'azione e dando una mano alla squadra. A Cittadella ho segnato molto, bisogna combinare le due cose: fare gol ed essere più partecipe nella manovra. Sono contento del lavoro che stiamo facendo in vista della prossima stagione".