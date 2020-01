© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gol dell'ex per Gabriele Moncini. L'attaccante del Benevento ha commentato il successo contro il Cittadella: "E' stata una giornata particolare - sottolinea ottopagine.it -. Tornare qua per me è speciale. Nonostante la marcatura realizzata ero un po' giù, poi dopo il gol di Maggio è stato il massimo perché questi tre punti sono fondamentali contro una grande squadra come il Cittadella. Qual è la forza di questa squadra? Nei momenti di difficoltà riusciamo sempre a tirare fuori qualcosa dal cilindro. I campionati si vincono anche così, non è che bisogna dominare ogni partita".