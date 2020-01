Benevento, Moncini: "Ho mal digerito la panchina alla Spal"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Moncini, attaccante del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto sul campo del Cittadella: "E' stata una giornata bellissima soprattutto per il gol perché segnare è la cosa più bella del mondo. Qui a Cittadella sono tutti miei amici, avevamo un legame incredibile ed è stato stupendo poterli incontrare nuovamente. Non dovevamo sottovalutare questa partita, è una vittoria fondamentale: il Benevento è una corazzata, l'ho capito subito dall'organizzazione. Per ora stiamo facendo molto bene, dovremo continuare così fino alla fine. Negli ultimi mesi ho sofferto, mi aspettavo qualcosa di diverso: ho digerito male la panchina alla Spal, pensavo di potermi giocare le mie carte. Col lavoro i frutti arrivano, speriamo di andare in Serie A: l'obiettivo è questo. Mi trovo benissimo a giocare a due, oppure col 4-3-2-1 che piace a Inzaghi: Coda è un giocatore d'area molto forte, ma rende bene anche fuori e quindi possiamo giocare bene anche insieme".