Benevento, Moncini: "La ripresa? La paura è di passare più tempo in tribunale che in campo"

Intervista alle colonne del Corriere dello Sport per Gabriele Moncini, attaccante del Benevento arrivato a gennaio dalla SPAL, che si è espresso sulla possibile ripresa del campionato cadetto: “Ho seguito tutte le proposte che sono state avanzate, anche quella di far salire direttamente in A il Benevento e poi giocare solo play off e play out. Ma sarà una cosa possibile? Il calcio ha un giro d'affari pazzesco, la Figc vuole terminare i campionati e soprattutto nessuno vuole correre il rischio di passare la prossima stagione più nelle aule di tribunale che in campo”.