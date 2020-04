Benevento, Moncini: "Voglio ripagare la fiducia del club. Somiglio a Inzaghi? Magari"

Il centravanti del Benevento Gabriele Moncini ha parlato ai microfoni di Ottochannel ha raccontato di come vive il periodo di isolamento e il rapporto coi nuovi compagni: “Ci alleniamo ogni giorno seguendo le indicazioni dello staff tecnico e speriamo di terminare la stagione perché abbiamo disputato un campionato davvero importante. Nel tempo libero guardo molte serie tv, ma niente playstation, non l'ho mai avuta. Coi compagni abbiamo formato un grande gruppo. Ho legato con tutti, ma sopratutto con Barba, mentre conoscevo già Volta e Schiattarella. - continua Moncini – Con il Cittadella l'anno scorso ho fatto un girone di ritorno fantastico, siamo arrivati a un passo dalla Serie A e devo dire che la mancata promozione si è rivelata un grande rimpianto, ma spero di conquistarla qui. A Ferrara invece non è andata come volevo e così a gennaio sono venuto a Benevento e ora voglio ripagare la fiducia visto che ha investito molto su di me. Inzaghi? Molti mi accostano a lui, io dico magari. Mi piace tantissimo quando parla dei movimenti degli attaccanti, si vede che è un maestro. Non posso fare altro che imparare”.