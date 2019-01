© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Benevento, Lorenzo Montipò ha commentato così il pareggio di Lecce: "Il merito non è solo mio ma di tutta la squadra, oltre che del nostro bomber che ha realizzato il gol. Conquistare un punto su questo campo è positivo. E' un piacere fare degli interventi importanti, anche se non sono mancate le occasioni da parte nostra. Loro hanno creato di più nel primo tempo, mentre noi siamo riusciti a imporci nella ripresa. Stiamo migliorando partita dopo partita a livello di intensità. Sotto il livello del gioco, invece, non ci siamo espressi come nelle ultime uscite. Possiamo ancora crescere nel migliore dei modi. L'unica cosa che mi infastidisce è che abbiamo subito un gol”.