Eroe di serata Lorenzo Montipò. Il portiere del Benevento, che ha parato nel finale un rigore a Marconi, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match di Pisa: "Sarò sincero, per me vale il doppio, il triplo o quello che volete. Dopo l'anno scorso avevo una voglia di rivalsa incredibile. E' un peccato non aver portato a casa i tre punti ma a livello personale non ho nulla da dire".

Cosa ti hanno detto i compagni?

"Con i compagni avevo già parlato ed era stato messo da parte. Ora i compagni mi hanno solo abbracciato e fatto i complimenti".

Dalle immagini si vede che fai un passo in avanti.

"Posso dirti che questa è una regola che io non approvo per niente. Rispetto le altre ma questa non la approvo. E' difficile per un portiere stare fermo in un momento così adrenalinico".

Potevate fare di più?

"Questo lo analizzeremo in settimana. Sicuramente come prima partita un punto fuori casa è sempre positivo".