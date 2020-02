vedi letture

Benevento, Montipò: "Spiace aver preso gol nel finale, ma grande prestazione"

Il portiere del Benevento Lorenzo Montipò ha parlato ai microfoni di Ottochannel dopo il successo interno contro il Pordenone: "Mi spiace di aver preso gol nel finale perché è una vera e propria pecca - riporta Ottopagine.it -. Per noi portieri è fondamentale chiudere una partita a reti inviolate. L’importante è che la squadra abbia fatto una grande prestazione, ottenendo tre punti fondamentali per la rincorsa. Il nostro segreto è il gruppo: siamo contenti quando stiamo insieme. Chi non gioca vuole entrare e spaccare il mondo per aiutare la squadra. Chi gioca, invece, sa di dare sempre il massimo per mantenere il posto. Questi sono i presupposti giusti per fare bene e lo stiamo dimostrando. Il mister? Conoscendolo si concentrerà più sul gol preso che sulla vittoria. E’ giusto così perché questo è uno stimolo per cercare di migliorare sempre di più".