Benevento, Nocerino: "Ci manca la cazzimma, la giusta ignoranza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Nocerino ha commentato così la sconfitta rimediata dal Benevento sul campo del Pescara: “La mancata reazione è dovuta a un problema mentale. Le qualità ci sono, ma ci manca la cosiddetta cazzimma. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare sodo perché con il tempo i valori usciranno fuori. In ogni situazione negativa ci abbattiamo e questo non deve succedere. Sarà fondamentale imparare a soffrire di più, come fatto a Cittadella. Non abbiamo la giusta ignoranza. Non sono affatto preoccupato, ci alleniamo con tranquillità perché solo noi possiamo toglierci da questa situazione. Sono convinto che tutti abbiamo capito gli errori commessi ed è meglio prendere gli schiaffi adesso che dopo. La sosta arriva nel momento giusto perché ci permetterà di caricare le batterie per rimetterci di nuovo in carreggiata. La mia condizione fisica? Sto sempre meglio e di questo ne sono contento”, riporta Ottopagine.it.