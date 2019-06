Benevento, nuovo incontro con la Juventus per Mancuso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benevento spinge sull’acceleratore per arrivare all’attaccante Leonardo Mancuso, classe ‘92, reduce dall’esperienza, 19 reti e 4 assist in 35 presenze, con la maglia del Pescara. Come riferisce Sky Sport i sanniti si starebbero incontrando con la dirigenza della Juventus, proprietaria del cartellino del calciatore, per provare a battere sul tempo Empoli ed Hellas Verona.