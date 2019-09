Benevento, occhi al futuro: il punto su Coda e Armenteros

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo campionato, il Benevento va su più binari. In vista della ripresa del torneo di B, la truppa sannita, come riferisce Il Mattino, è a lavoro anche sul fronte rinnovi contrattuali, con la data di gennaio che per il momento sembra lontana, ma di fatto lontanissima non è, considerando le dinamiche del mercato. Blindato Gaetano Letizia, il club sta lavorando anche al prolungamento degli attaccanti Samuel Armenteros e Massimo Coda, entrambi con contratto valido fino al 2020. Dopo i primi contatti estivi, i due attendono una convocazione da parte della dirigenza, per discutere appunto del futuro: la nota economica non sembra di poco conto, con la società che vorrebbe rivedere, a ribasso, gli accordi attualmente in essere (stipulati, al tempo, con i compensi della Serie A). Seguiranno sviluppi.