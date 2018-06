Benevento: occhi puntati su Falletti, Ciano e Galano

© foto di Federico Gaetano

Il Benevento cerca fantasia per la prossima stagione, in modo da tornare subito in Serie A. Il Mattino, nella sua edizione sannita, conferma l'interesse per Cesar Falletti del Bologna, scrivendo anche degli occhi puntati su Camillo Ciano del Frosinone e Cristian Galano del Bari. Sfumato per ora Mattia Sprocati della Salernitana che sta per passare alla Lazio con un quadriennale e dar valutato in ritiro da Simone Inzaghi prima eventualmente di essere destinato altrove.