Benevento, occhi sul centrale Luperto del Napoli. Sarà sfida a Parma e Lecce

Secondo quanto riferito da Tuttosport il Benevento per rinforzare la difesa nella prossima stagione starebbe guardando in casa di un altro club campano. Si tratta del Napoli dove appare in uscita il centrale Sebastiano Luperto, classe '96, che in questa stagione ha collezionato appena 12 presenze e rischia di essere ancor più chiuso nella prossima stagione dall'arrivo di Rrhamani dall'Helles. Sul centrale però ci sono anche due club che militano in Serie A: il Lecce, dove Luperto ha giocato in passato, e il Parma.