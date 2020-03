Benevento, oggi i quattordici anni della presidenza Vigorito: dalla A alle follie di mercato

vedi letture

Correva il 17 marzo 2006, e Oreste e Ciro Vigorito decisero di rilevare il Benevento, allora in Serie C2, in seguito alla gestione Tescari. Esattamente 14 anni fa.

Tanti i successi centrati dalla squadra giallorossa sotto la nuova presidenza, a cominciare dalla promozione in Lega Pro Prima Divisione nella stagione successiva a quella dell'insediamento dei nuovi presidenti; ma quella promozione fu solo il preludio di qualcosa di più grande, perché nella stagione 2015-2016 i sanniti centrarono la storica promozione in Serie B, raggiungendo anche la A nel campionato successivo, mediante i playoff (finale vinta contro il Carpi).

La permanenza nella massima serie non è durata molto, ma questo anno, al momento dello stop forzato, la truppa campana si è mostrata la leader indiscussa del campionato cadetto, con ben 20 punti di distacco dal secondo posto. Chiaro obiettivo il ritorno in A.

E non finisce qui. Perché proprio per la stagione di Serie A, Oreste Vigorito ha stupito l'Italia per le cifre spese nella sessione di mercato, con una campagna acquisti che quell'anno si aggirava intorno ai 26 milione di euro: prima storica volta, mai prima d'ora il Benevento aveva speso quelle cifre in sede di calcio mercato.