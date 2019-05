Benevento-Padova, i convocati di Bucchi: chiamati anche gli indisponibili

© foto di PhotoViews

Sono ben 27 i calciatori convocati da Cristian Bucchi per la sfida fra il suo Benevento e il Padova di domani. Tutti convocati per l'ultima in casa anche se saranno indisponibile Maggio, Tuia, Costa, Ricci, Del Pinto, Volpicelli e Asencio. Questo l’elenco completo:

Portiere: Montipò, Gori, Zagari



Difensori: Gyamfi, Antei, Caldirola, Tuia, Costa, Volta, Di Chiara, Letizia, Maggio

Centrocampisti: Bandinelli, Del Pinto, Tello, Viola, Vokic, Crisetig, Volpicelli, Goddard



Attaccanti: Coda, Improta, R. Insigne, Buonaiuto, F. Ricci, Armenteros, Asencio