© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Sono 20 i calciatori convocati da Centurioni per la trasferta di Benevento. Uomini contati in mezzo al campo con solo quattro giocatori a disposizione. Alla lista degli indisponibili si aggiungono infatti anche Belingheri e Marcandella. In difesa convocato il giovane Lovato. Questa la lista completa:

Portieri: Favaro, Merelli, Minelli

Difensori: Andelkovic, Cappelletti, Ceccaroni, Cherubin, Longhi, Lovato M., Trevisan

Centrocampisti: Lollo, Mazzocco, Pulzetti, Serena

Attaccanti: Baraye, Bonazzoli, Capello, Clemenza, Cocco, Moro