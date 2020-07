Benevento, Pastina: "Non vedevo l'ora di esordire, ringrazio mister Inzaghi"

vedi letture

Serata indimenticabile per Christian Pastina, difensore classe 2001 del Benevento, che ha esordito in maglia giallorossa nella vittoria per 3-1 sul Livorno. Queste le sue parole al termine del match ai microfoni di Ottochannel: "Finalmente è toccato anche me. Ringrazio mister Inzaghi, non vedevo l'ora di esordire con questi colori. Mi trovo in un gruppo importante, con tanti campioni che mi stanno facendo crescere davvero tanto. È stata una sorpresa entrare, ma ci speravo. Questa è una società che punta molto sui giovani, infatti gli esordi lo dimostrano ampiamente".