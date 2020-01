Benevento, per Armenteros c’è la fila: sirene da Serie B ed estero

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

L’attaccante del Benevento Samuel Armenteros nonostante negli ultimi mesi abbia visto ridursi il suo spazio da titolare è al centro dell’interesse di numerosi club in Italia e all’estero ingolositi anche dal contratto in scadenza a giugno. Secondo quanto raccolto da Pianetaserieb.it lo svedese classe ‘90 piace molto a Crotone, ChievoVerona e Pisa in Serie B, che però dovranno vedersela con una forte concorrenza. In Turchia infatti Armenteros è finito nel mirino di Antalyaspor, Goztepe e Basaksehir, ma non mancano gli interessamenti dagli Stati Uniti dove lo cercano Minnesota United, Portland Timbers e Inter Miami, ma non mancano voci di apprezzamenti che arrivano dall’Olanda e dall’Asia.