Benevento, per Bucchi il recupero con lo Spezia è decisivo

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Secondo quanto riportato da Il Sannio dopo il pareggio di Carpi – con gli emiliani che hanno rimontato due gol negli ultimi cinque minuti – la posizione di Cristian Bucchi a Benevento inizia a non essere più salda rispetto al recente passato. In molti nella piazza campana puntano infatti il dito contro il tecnico per spiegare un andamento al di sotto delle aspettative e una certa fragilità mentale nel mantenere il vantaggio una volta acquisito e per questo già si parla di Spezia come sfida decisiva per il futuro di Bucchi. In Liguria, nel recupero della gara rinviata per allerta meteo, l'allenatore deve dare risposte ai critici e conquistare una vittoria per allontanare le nubi che si addensano sulla sua testa.